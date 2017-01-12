LADA 4×4 получит новые оптику и салон

Конечно, серьезным готовящийся фейслифтинг не назвать — изменения затронут лишь заднюю оптику машины. Судя по распространенным сведениям, все модификации авто обзаведутся слегка переформатированными фонарями, которые изначально были созданы для LADA 4×4 Urban. От последней, возможно, достанутся и колесные диски.

Кроме того, на рестайлинговой «Ниве» есть вероятность появления перелицованной передней панели. Правда, официально информацию о готовящихся обновлениях на предприятии не подтверждают.

Как бы то ни было, машина, почти не изменившаяся за 40 лет производства, давным давно нуждается в модернизации. Поэтому АВТОВАЗ, позиционирующий себя современным автостроителем, просто обязан приложить к ней руки в самое ближайшее время.