Злостных нарушителей ПДД будут ссылать в Сибирь

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказывать лихачей «царскими методами». Иначе говоря, отправлять их в ссылки сроком не менее, чем на 5 лет.

Вячеслав Василенко

По мнению политика, возмущенного участившимися случаями злостных нарушений ПДД в столице, в том числе Марой Багдасарян и прочими мажорами на «Гелендвагенах», выселка в дальние — желательно северные регионы страны станет для них лучшей мерой для перевоспитания. Либерал-демократ считает, что вдали от дома и богатых родителей, которые решают все проблемы своих отпрысков с законом, дорожным хулиганам уже никто не поможет.

«Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы — нет. Она, оказывается, больная. Я понимаю, когда в 80 лет больные., а эта особа, у которой наверняка богатые родители., от чего она больная — от переедания?», — цитирует Владимира Жириновского агентство «Москва».

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Напомним, что в декабре прошлого года уличная гонщица Мара Багдасарян была приговорена судом к 24 суткам административного ареста, штрафу на общую сумму около 200 000 рублей за уклонение от ответственности за нарушения ПДД и 595 часам обязательных общественных работ. Стритрейсерша отказалась от уборки дворовых территорий, продемонстрировав правоохранителям медицинскую справку о неудовлетворительном состоянии здоровья — теперь она выполняет задачи подсобного рабочего в столичном ГБУ «Жилищник».

Между тем, г-н Жириновский намерен добиваться внесения ряда законодательных инициатив, в том числе и в Уголовный кодекс РФ. Депутат уверен, что ссылку из крупных городов можно применять как наказание в том числе и для лиц, совершивших более серьезные преступные деяния.

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11 января 2017
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