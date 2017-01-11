Злостных нарушителей ПДД будут ссылать в Сибирь

По мнению политика, возмущенного участившимися случаями злостных нарушений ПДД в столице, в том числе Марой Багдасарян и прочими мажорами на «Гелендвагенах», выселка в дальние — желательно северные регионы страны станет для них лучшей мерой для перевоспитания. Либерал-демократ считает, что вдали от дома и богатых родителей, которые решают все проблемы своих отпрысков с законом, дорожным хулиганам уже никто не поможет.

«Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы — нет. Она, оказывается, больная. Я понимаю, когда в 80 лет больные., а эта особа, у которой наверняка богатые родители., от чего она больная — от переедания?», — цитирует Владимира Жириновского агентство «Москва».