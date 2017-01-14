Mercedes все-таки будет производить в России легковые автомобили

По крайней мере, глава Минпромторга Денис Мантуров, общаясь с журналистами в рамках Гайдаровского форума, заявил, что еще в конце прошлого года специальная межведомственная комиссия одобрила заявку автопроизводителя и специальный инвестиционный контракт (СПИК), предполагающий локализацию в России производства автомобилей марки, будет подписан в ближайшее время.

Предполагается, что сборочное производство разместится Daimler разместиться в ближнем Подмосковье — в Солнечногорском районе, где сейчас активно возводиться индустриальный парк «Есипово». Однако первые легковые «Мерседес» российской сборки сойдут с конвейера не ранее, чем через три года. А чуть раньше губернатор Московской области г-н Воробьев заявлял, что на первых порах линейка российских «мерсов» будет состоять из пяти моделей, но каких — не уточнил, но, скорее всего, речь идет о внедорожниках бренда. Хотя уже сейчас известно, что мощность предприятия составит 25 000 авто в год.