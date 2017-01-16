Cadillac рассказал о лимузине для Дональда Трампа

«Президентомобилю» будут не страшны ни мины, ни химические атаки — «Зверь», как его окрестили сами создатели, сможет обороняться благодаря газовой пушке и иным орудиям, о которых, естественно, вряд ли кто-либо когда-нибудь узнает.

Кроме того, бронированная 9-тонная машина, созданная на основе флагманского Cadillac CTS6, получит широкий спектр вспомогательной электроники, мощнейший мотор и возможность менять клиренс в зависимости от дорожных условий.

По информации «Авторамблера», на борту «Кадиллака» имеется резервуар для хранения крови, совпадающей с президентской по группе и резус-фактору. Эксперты полагают, что автомобиль для 44-го президента США будет кардинально отличаться от лимузина, перевозившего Барака Обаму.