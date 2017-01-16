Suzuki выведет на российский рынок две новые модели

Стоит также учитывать, что производство машин японской марки на территории России не налажено, а значит, автомобили будут поставляться из-за границы, что неизбежно повлечет за собой достаточно высокие цены. Точных сроков начала поставок на наш рынок представители компании не оглашают. Как сообщила руководитель департамента маркетинга и продаж марки Ирина Зеленцова, дата премьеры будет зависеть от показателей востребованности в других регионах. Если новинки не оправдают ожиданий, у российских дилеров модели появятся не раньше 2018 года. Напомним, что в прошлом году спрос на автомобили Suzuki обрушился на 31% - в России было реализовано всего 4520 новых машин. Маркетологи компании верят, что обновление модельной линейки поможет компании улучшить показатели.