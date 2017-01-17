BMW не будет выводить свои модели с российского рынка

В первую очередь речь идет о кабриолетах 4-й и 6-й серий, спортивной M3 и гибридной i8. Адаптировать их под новые требования российского законодательства было слишком накладно, поскольку затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС не представлялось возможным окупить из-за весьма скромных продаж этих моделей. За 2016 год их было реализовано всего по нескольку десятков экземпляров, а кабриолетов 6-й серии вообще единицы.

Однако руководству компании удалось найти компромисс с регулирующими органами. В результате эти машины будут продаваться в России до конца срока действия их нынешнего сертификата, который истекает только в 2019 году. За это время в BMW надеются выполнить все необходимые процедуры для адаптации автомобилей под систему ЭРА-ГЛОНАСС.