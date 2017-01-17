В Германии в 2016-м купили в три раза больше LADA Granta, чем годом ранее

Не знаем, насколько радуют подобные результаты руководство АВТОВАЗА, но с учетом того, что всего в Германии было реализовано 3 352 000 автомобилей, то тольяттинские продажи и продажами-то назвать нельзя: так, имиджевое баловство. Местный же авторынок цепко «держит» концерн Volkswagen — модели Golf, Passat и Polo остаются самыми продаваемыми в стране.

Кстати сказать, тольяттинцев должны расстраивать и российские «успехи». Напомним, что в минувшем году ту же «Гранту» с пьедестала самого продаваемого автомобиля в стране скинул Hyundai Solaris — («корейца» предпочли в 90 380 россиян, «Гранту» — 87 726. При этом на пятки ей наступает KIA Rio с 87 662 проданными автомобилями).

Не лучшим образом обстоят дела и с российскими продажами LADA 4x4: в 2016-м было продано 27 274 штук, в то время как Renault Duster нашел 44 001 покупателей, Toyota RAV4 — 30 603 россиян, а Chevrolet Niva — 29 844.