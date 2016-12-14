Подержанная LADA Granta: шкатулка с тысячью неприятных сюрпризов

Двигатели — и восьми, и 16-клапанные — в целом надежны, однако при эксплуатации надо обратить особое внимание на механизм газораспределения. Ремень ГРМ по регламенту меняется через 75 000 км вместе с натяжным роликом за 1700 рублей плюс работа. Заодно с ним целесообразно обновить и водяной насос (2300 рублей), который редко переживает две замены ремня, и может в самое неподходящее время заклинить. Тогда на ремне срезает зубья, смещаются фазы газораспределения и клапаны встречаются с клапанами. Ремонт стоит от 15 000 рублей. Еще надо помнить, что не всегда новый ремень ГРМ отхаживает положенный ему ресурс — запчасти для Granta не отличается стабильным качеством, так что при покупке есть шанс нарваться на подделку.

Недолговечны также подшипники генератора (2500 рублей). Правда, выход его из строя не будет иметь таких серьезных последствий для движка, как испорченный ремень газораспределения. Раньше срока сдаются датчики концентрации кислорода (по 950 рублей), которые предписано обновлять каждые 75 000 км пробега. Обычно причину их неисправности выдают «плавающие» холостые обороты двигателя. На некоторых машинах текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем на одних моторах это случается уже на 30 000 км, а на других — к 150 000 км. Видимо, сказывается фактор российской сборки. В группе риска также свечи и катушки зажигания, требовательные к качеству топлива.

Механическая пятиступенчатая коробка на Granta грешит слабыми синхронизаторами второй передачи. Эта болячка была и на «Калине» и даже на вазовских машинах десятого семейства, которые выпускались с 1998 года. А за ремонт МКП придется выложить около 10 000−15 000 рублей вместе с запчастями, что уже совсем не бюджетно. Отметим, что с середины 2012 года для седанов стала доступна модернизированная коробка с тросовым приводом, которая сначала устанавливалась на дорогие версии «Гранты», а с 2015-го этой МКП оборудуются все варианты автомобиля. Автоматическая трансмиссия Jatco, которая ставилась на седан с 2012 по 2014 годы, беспроблемна, а за время выпуска с середины 80-х все детские болезни агрегата уже вылечены. Роботизированная коробка передач, пришедшая на смену японскому «автомату», не самая лучшая ему альтернатива. В общем и целом, «робот» работает вполне адекватно, но требует диагностики и настройки на каждом ТО.