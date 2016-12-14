Подержанная LADA Granta: шкатулка с тысячью неприятных сюрпризов

LADA Granta востребована на российском рынке в основном благодаря своей доступности как при покупке, так и в содержании. Поэтому владельцы готовы мириться со всеми всплывающими в процессе эксплуатации дефектами этого автомобиля, уповая на его дешевизну, простоту конструкции и отменную ремонтопригодность.

Сергей Федоров

LADA Granta появилась на рынке относительно недавно — седан дебютировал в середине 2011-го, а в декабре этого же года стартовали его продажи. Автомобиль построен на базе LADA Kalina, от которой и унаследовал все ее достоинства и недостатки. Но об этом чуть позже. Новоявленная «Гранта» оснащалась тремя 1,6-литровыми бензиновыми «четверками»: восьмиклапанниками мощностью 82 и 87 л.с., а также 98-сильным 16-клапанным мотором.

В 2014 году у дилеров марки появилась пятидверная модификация с кузовом хетчбэк, которую назвали Granta Liftback. От седана новинка отличалась видоизмененными передним бампером и задними боковыми дверями. Вскоре обновленным бампером обзавелся и седан, дорогие версии которого также могли похвастать встроенными в корпуса зеркал повторителями поворотов. Примеренные на четырехдверку новшества АВТОВАЗ представил как рестайлинг. В гамме двигателей также произошли некоторые изменения. Базовым мотором стал 87-сильный восьмиклапанник, а 16-клапанные агрегаты представлены «четверками» мощностью 98 и 106 сил.

Несмотря на то, что производитель дает пятилетнюю гарантию от сквозной коррозии кузова, LADA Granta довольно быстро сдается ржавчине. На нижней части передних крыльев и порогах трех-четырехлетних машин уже могут появиться рыжие пятна. Коррозия также образуется на стыке кузова с верхней кромкой ветрового стекла и под чрезмерно жесткими дверными уплотнителями. Кроме того, быстро царапаются лобовое и боковые стекла, а также мутнеют блоки фар, недолго служит трапеция стеклоочистителей (1300 рублей). Большинство владельцев обычно сразу после покупки новой «Гранты» меняет некачественные штатные щетки дворников на детали от известных производителей. Немало претензий и к качеству сборки автомобиля — в салоне может открутиться саморез плафона салонного освещения или ослабнет крепление щитков-локеров колесных арок, а наперекос вставленный предохранитель станет причиной неработающего звукового сигнала. Да и вообще у Granta возникает много проблем с электрооборудованием.

Например, по гарантии часто меняется щиток приборов из-за глюков бортового компьютера или навигации. С завидной периодичностью горят лампы дальнего и ближнего света, а также в противотуманках и прочих осветительных элементах. Правда, стоят они копейки, а заменить их можно самостоятельно. Выходят из строя концевики дверей, электромоторы механизма дворников (1500 рублей) и печки. От попадания грязи и влаги быстро сдаются датчики ABS. Ремонт отнюдь не дорог, но этих мелких неисправностей в процессе эксплуатации возникает много и они откровенно раздражают.

Двигатели — и восьми, и 16-клапанные — в целом надежны, однако при эксплуатации надо обратить особое внимание на механизм газораспределения. Ремень ГРМ по регламенту меняется через 75 000 км вместе с натяжным роликом за 1700 рублей плюс работа. Заодно с ним целесообразно обновить и водяной насос (2300 рублей), который редко переживает две замены ремня, и может в самое неподходящее время заклинить. Тогда на ремне срезает зубья, смещаются фазы газораспределения и клапаны встречаются с клапанами. Ремонт стоит от 15 000 рублей. Еще надо помнить, что не всегда новый ремень ГРМ отхаживает положенный ему ресурс — запчасти для Granta не отличается стабильным качеством, так что при покупке есть шанс нарваться на подделку.

Недолговечны также подшипники генератора (2500 рублей). Правда, выход его из строя не будет иметь таких серьезных последствий для движка, как испорченный ремень газораспределения. Раньше срока сдаются датчики концентрации кислорода (по 950 рублей), которые предписано обновлять каждые 75 000 км пробега. Обычно причину их неисправности выдают «плавающие» холостые обороты двигателя. На некоторых машинах текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем на одних моторах это случается уже на 30 000 км, а на других — к 150 000 км. Видимо, сказывается фактор российской сборки. В группе риска также свечи и катушки зажигания, требовательные к качеству топлива.

Механическая пятиступенчатая коробка на Granta грешит слабыми синхронизаторами второй передачи. Эта болячка была и на «Калине» и даже на вазовских машинах десятого семейства, которые выпускались с 1998 года. А за ремонт МКП придется выложить около 10 000−15 000 рублей вместе с запчастями, что уже совсем не бюджетно. Отметим, что с середины 2012 года для седанов стала доступна модернизированная коробка с тросовым приводом, которая сначала устанавливалась на дорогие версии «Гранты», а с 2015-го этой МКП оборудуются все варианты автомобиля. Автоматическая трансмиссия Jatco, которая ставилась на седан с 2012 по 2014 годы, беспроблемна, а за время выпуска с середины 80-х все детские болезни агрегата уже вылечены. Роботизированная коробка передач, пришедшая на смену японскому «автомату», не самая лучшая ему альтернатива. В общем и целом, «робот» работает вполне адекватно, но требует диагностики и настройки на каждом ТО.

В подвеске LADA Granta подводных камней практически нет. Однако сроки ходимости элементов ходовой сильно разнятся: одни владельцы впервые меняют стойки стабилизатора только к сотне тысяч км пробега, а другие за это время обновляли их несколько раз, а заодно меняли шаровые опоры и амортизаторы. Причем дело даже не в различной манере езды, а скорее всего, в качестве деталей. Тем не менее, факт остается фактом. Из самых часто заменяемых деталей можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 500 рублей) и ступичные подшипники (по 650 рублей), причем гораздо быстрее выходят из строя задние.

Передние тормозные колодки (600 рублей за комплект) обычно изнашиваются на 30 000 км пробега. В два-три раза дольше держаться диски, за комплект которых просят от 2200 рублей. Задние тормозные колодки (900 рублей) служат 50 000−80 000 км, а барабаны (1700 рублей) обычно меняются на второй замене колодок.

Электроусилитель руля ставится на все комплектации Granta, кроме базовой версии. Владельцы автомобиля часто жаловались на низкую производительность механизма — руль «прикусывает» в околонулевой зоне. Производитель неоднократно модернизировал узел, но окончательно удалось решить проблему только на машинах 2016 модельного года.

…LADA Granta не назовешь образцом надежности, да и качество ее изготовления хромает. Зато автомобиль всегда можно отремонтировать, причем недорого, а техническую помощь окажут даже в самом глухом населенном пункте. Недаром «Гранта» обладает такой высокой ликвидностью. Например, сегодня седан 2011−2012 годов выпуска предлагается по цене от 200 000 до 250 000 рублей. Это практически столько же, сколько машина стоила пять лет назад — цены на Granta тогда стартовали от 229 000 «деревянных».

АВТОВАЗ, бюджетные авто, подержанные авто, автосервис, ремонт, продать машину, купить машину, техническое обслуживание
14 декабря 2016
17350