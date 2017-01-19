Хетчбэк Honda Civic появится в продаже весной

Первой страной, где будет представлена новинка, станет Великобритания. В Соединенном Королевстве базовая версия получит ценник в 18 235 фунтов (более 1,33 миллиона в переводе на рубли) — самая дорогая комплектация обойдется в 27 480 фунтов (более двух миллионов «деревянных»).

Новый Civic, ориентированный на покупателей Европы, оснащен литровым мотором с наддувом мощностью 129 «лошадей» и турбированным 1,5-литровым с отдачей 182 л.с. На выбор покупателя представляются механическая коробка передач или вариатор. Из опций предлагаются системы предотвращения фронтального столкновения и распознавания дорожных знаков, а также круиз-контрль. Сборка автомобилей налажена на заводе в Великобритании.

Доберется ли новый хетчбэк до России, пока не известно.