Mitsubishi в России: клиент скорее жив, чем мертв

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Несмотря на удручающее положение японской компании на нашем рынке — в прошлом году было реализовано всего 16 769 машин, что на 53,3% меньше по сравнению с 2015-м — в Mitsubishi Motors Rus верят в светлое будущее российского авторынка. О дальнейших планах фирмы в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал глава представительства ООО «ММС Рус» Накамура Наоя.

Сергей Федоров

— После провального 2016-го, чего Вы ожидаете от нынешнего 2017 года?

— Наши аналитики совместно с Ассоциацией европейского бизнеса представили долгосрочный прогноз развития автомобильного рынка России. Так вот, в этом году намечается рост продаж, пусть и не столь существенный, как хотелось бы. Наша компания в 2017-м планирует реализовать около 20 000 автомобилей, то есть, 20% больше, чем в прошедшем. Выйти на этот уровень продаж нам поможет обновленный Mitsubishi Outlander, который появится у дилеров уже в феврале. Кроме того, мы надеемся, что покупательский спрос подогреет и дизельная модификация нового Pajero Sport, которая пока в России продается исключительно с бензновым V6 и «автоматом».

— А Вам не кажется, что цены на Mitsubishi Pajero Sport несколько завышены по сравнению, например, с некоторыми американскими конкурентами?

— Когда определяется розничная стоимость какого-либо из наших автомобилей, мы исходим прежде всего из его себестоимости и рентабельности. Надо также учитывать и логистику, ведь данный внедорожник мы поставляем из Таиланда.

— Есть ли у компании планы по сборке нового Pajero Sport на российском заводе в Калуге?

— Безусловно, от возможности возвращения производства внедорожника в Калугу никто не отказывается. Если российский рынок в 2017 году прекратит падение и начнет восстанавливаться, то Mitsubishi Motors Rus и руководство совместного предприятия компании PSA Peugeot Citroёn, несомненно, захотят расширить производство, поставив на конвейер Pajero Sport. Однако есть один нюанс. Для того, чтобы производитель запустил в России сборку внедорожника, продажи его импортирумой версии должны быть стабильными и достигать определенного уровня. Поэтому наша задача на нынешний год — запустить дизельную модификацию «Спорта» и обеспечить ее хорошие продажи.

— Появится ли в России обновленный ASX? На нашем рынке этот класс автомобилей становится все более популярным. В свое время компактный кроссовер пользовался у нас неплохим спросом.

— Кроссовер ASX — наша первая модель, которую мы как можно скорее хотим вернуть на российский рынок. Сегодня этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне в руководстве корпорации. Как только у нас появятся новости по этому автомобилю, мы сразу же сообщим. Хочу напомнить, что компактный SUV поставлялся из Америки, естественно, за доллары. Когда рубль обвалился в два раза по отношению к заокеанской валюте, поставка в Россию модели стала просто нерентабельной. Даже если мы сейчас начнем ее ввозить по тем ценам, которые нам дает производитель, то прайс-лист на машину будет, мягко говоря, неконкурентоспособным, и окажется выше, чем на «Аутлендер», который собирается в Калуге.

— Может, проще наладить сборку компактного ASX на мощностях совместного предприятия Mitsubishi c PSA Peugeot Citroёn?

— Это пока не обсуждается…

— Думает ли руководство компании о расширении дилерской сети в России на 2017 год?

— На сегодняшний день на российском рынке действует 130 официальных дилеров. Этого вполне достаточно для того, чтобы реализовать запланированные 2000 автомобилей. Поэтому планов по увеличению числа дилерских центров в России пока нет.

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19 января 2017
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