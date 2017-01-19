Mitsubishi в России: клиент скорее жив, чем мертв

— После провального 2016-го, чего Вы ожидаете от нынешнего 2017 года?

— Наши аналитики совместно с Ассоциацией европейского бизнеса представили долгосрочный прогноз развития автомобильного рынка России. Так вот, в этом году намечается рост продаж, пусть и не столь существенный, как хотелось бы. Наша компания в 2017-м планирует реализовать около 20 000 автомобилей, то есть, 20% больше, чем в прошедшем. Выйти на этот уровень продаж нам поможет обновленный Mitsubishi Outlander, который появится у дилеров уже в феврале. Кроме того, мы надеемся, что покупательский спрос подогреет и дизельная модификация нового Pajero Sport, которая пока в России продается исключительно с бензновым V6 и «автоматом».

— А Вам не кажется, что цены на Mitsubishi Pajero Sport несколько завышены по сравнению, например, с некоторыми американскими конкурентами?

— Когда определяется розничная стоимость какого-либо из наших автомобилей, мы исходим прежде всего из его себестоимости и рентабельности. Надо также учитывать и логистику, ведь данный внедорожник мы поставляем из Таиланда.