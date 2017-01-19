Можно ли не платить штрафы ГИБДД

В принципе, российский КоАП устанавливает срок, после которого штраф за нарушение ПДД, так сказать, «сгорает». Статья 31.9 Кодекса устанавливает давность исполнения постановления: «Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу». То есть, если в течение двух лет с человека не взыскали штраф, то после уже не имеют права этого делать.

Тут следует помнить, что эти два года начинают отсчитываться не с момента оформления инспектором постановления, а через 10 дней, которые даются гражданину на обжалование. Когда постановление же правонарушение было засечено средствами автоматической фиксации, то срок обжалования начинает течь с момента надлежащего уведомления водителя о наказании. То есть, например, с даты получения водителем заказного письма с копией постановления. То есть, теоретически через 2 года и 10 дней штраф можно уже не платить.