Можно ли не платить штрафы ГИБДД

Российское законодательство предусматривает срок, после которого можно уже не платить штраф за нарушение ПДД. Однако на практике воспользоваться этой лазейкой можно в крайне редком случае, лишь при вопиющей халатности полицейских.

Максим Строкер

В принципе, российский КоАП устанавливает срок, после которого штраф за нарушение ПДД, так сказать, «сгорает». Статья 31.9 Кодекса устанавливает давность исполнения постановления: «Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу». То есть, если в течение двух лет с человека не взыскали штраф, то после уже не имеют права этого делать.

Тут следует помнить, что эти два года начинают отсчитываться не с момента оформления инспектором постановления, а через 10 дней, которые даются гражданину на обжалование. Когда постановление же правонарушение было засечено средствами автоматической фиксации, то срок обжалования начинает течь с момента надлежащего уведомления водителя о наказании. То есть, например, с даты получения водителем заказного письма с копией постановления. То есть, теоретически через 2 года и 10 дней штраф можно уже не платить.

Но наша государственная машина была бы не сама собой, если не предусмотрела механизм, полностью перекрывающий гражданину возможность не платить в бюджет. По закону, с момента истечения срока обжалования постановления начинается срок оплаты штрафа — 60 дней. И когда они истекают, штраф официально считается просроченным. С этого момента ГИБДД с чистой совестью передает это дело судебным приставам — для принудительного исполнения взыскания. При этом с правовой точки зрения постановление считается … исполненным!

И выходит, что на переданные Федеральной службе судебных приставов штрафы двухлетний срок «сгорания» уже не распространяется. Исполнительные дела, находящиеся в ведении приставов вообще не имеют сроков давности. Поэтому такой штраф не «сгорит» уже никогда. С другой стороны, стоит помнить, что по истечении упомянутых выше 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату начинается срок привлечения по статье КоАП 20.25, наказывающей за неоплату штрафа вовремя. Она предусматривает удвоение суммы просроченного штрафа или административный арест до 15 суток.

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19 января 2017
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