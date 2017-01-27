Внедорожники Hover снова появятся на российских дорогах

фото: www.ambacar.ec
В конце декабря минувшего года внедорожники Hower H3 и H5 прошли сертификацию. Примечательно, что в документе, опубликованным Росстандартом указано именно Hower — через W. Будут ли автомобили носить такое название или оно рабочее — пока неизвестно.

Виктория Базылева

Обе модели, оснащенные системой экстренного реагирования при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС», получили одобрение типа транспортного средства, необходимое для реализации автомобилей на территории России.

Из документа следует, что внедорожники будут безальтернативно оснащаться двухлитровым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с., разработанным инженерами Mitsubishi, а также безальтернативной механической коробкой передач. Привод — передний или полный, на выбор покупателей.

Автомобили обзаведутся кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, информационно-развлекательной системой, камерой заднего вида, а также датчиками давления колес.

Производство наладят на заводе «Дервейз». Цены будут объявлены позже.

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27 января 2017
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