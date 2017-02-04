Volkswagen Passat CC больше не продается в России

В последние месяцы продаж автомобиль предлагался покупателям по цене от 1 700 000 рублей. Passat CC оснащался бензиновыми 1,8- и 2-литровыми и дизельным трехлитровым турбодвигателями.

Премьера преемника купеобразного седана ожидается уже в этом году — в настоящее время прототип будущей модели проходит дорожные тесты. По некоторым данным, в основу новинки ляжет концепт Sport Coupe Concept GTE, однако габариты прототипа будут несколько увеличены. Машину построят на базе платформы MQB, а моторная линейка будет включать в себя те же агрегаты, что были у Passat CC. Более подробная информация о грядущей новинке пока держится в секрете.