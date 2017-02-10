Действительно ли корейсие KIA и Hyundai работают в России себе в убыток

По сообщениям некоторых СМИ, президент «Ассоциации дилеров Renault» Эдуард Маркман заявил, что корейские производители работают в России себе в убыток, поскольку не могут правильно организовать бизнес-процессы.

Ефим Розкин

«Сенсационное» заявление г-на Маркмана, сделанное ресурсу «Колёса.ру», при всей своей провокационности, шума в автомобильном мире не наделало. А только подчеркнуло уже не озабоченность, а откровенный страх Renault перед корейскими конкурентами. Достаточно сказать, что если рыночная доля французов в России составила 8,2%, то у KIA — 10,5%, а у Hyundai — 10,2%. При этом что касается последней, то его Creta и Solaris буквально «убивают» продажи Logan и Duster — моделей, которые долгие годы делали — и пока еще делают — кассу Renault. Вот нервы у одного из их продавцов и не выдержали.

При этом г-н Маркман не удосужился привести хоть какие нибудь цифры, подтверждающие его умозаключения: например, он мог бы сравнить уровень затрат автопроизводителей на выпуск конкретной модели и сравнить их с конечными ценами в дилерских центрах. Но вместо этого лишь заявил, что «сегодня компании Hyundai и Kia из-за своей операционной деятельности в РФ работают в убыток, а европейские автопроизводители, в том числе Renault, ведут более сбалансированную политику по сравнению с корейцами». Нет, разговоры в том, что ради увеличения своей рыночной доли в России корейцы несколько занижают цены на свой товар, ходят давно. И вроде бы даже не безосновательно.

Ведь, скажем, минимальная цена Duster c моноприводом составляет 639 000 рублей, а с полным — минимум 755 000. Прайс-листы же Creta стартуют с отметок 749 000 и 1 174 000 соответственно. Правда, в самых ходовых «средних» комплектациях разница в цене практически нивелируется, и такие машины что у французов, что у корейцев стоят в среднем по 900 000−950 000 «деревянных». Однако по числу предлагаемых за эти деньги опций «Крета» дает «Дастеру» фору, да еще какую (примерно такая же ситуация складывается и в случае с Logan-Solaris).

Видимо, это обстоятельство, и позволяет некоторым автоэкспертам делать выводы о торговле в убыток. Мол, не может очень хороший автомобиль стоить столько же, сколько просто хороший. Хотя на наш взгляд, речь тут в худшем случае может идти о некотором снижении корейцами уровня прибыли, нежели о торговле в убыток. Это с одной стороны. А с другой — о непомерных аппетитах французов, чьи довольно простенькие и по качеству исполнения, и по количеству разных «фишек» авто стоят явно дороже их реальной цены.

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10 февраля 2017
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