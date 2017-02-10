Действительно ли корейсие KIA и Hyundai работают в России себе в убыток

«Сенсационное» заявление г-на Маркмана, сделанное ресурсу «Колёса.ру», при всей своей провокационности, шума в автомобильном мире не наделало. А только подчеркнуло уже не озабоченность, а откровенный страх Renault перед корейскими конкурентами. Достаточно сказать, что если рыночная доля французов в России составила 8,2%, то у KIA — 10,5%, а у Hyundai — 10,2%. При этом что касается последней, то его Creta и Solaris буквально «убивают» продажи Logan и Duster — моделей, которые долгие годы делали — и пока еще делают — кассу Renault. Вот нервы у одного из их продавцов и не выдержали.

При этом г-н Маркман не удосужился привести хоть какие нибудь цифры, подтверждающие его умозаключения: например, он мог бы сравнить уровень затрат автопроизводителей на выпуск конкретной модели и сравнить их с конечными ценами в дилерских центрах. Но вместо этого лишь заявил, что «сегодня компании Hyundai и Kia из-за своей операционной деятельности в РФ работают в убыток, а европейские автопроизводители, в том числе Renault, ведут более сбалансированную политику по сравнению с корейцами». Нет, разговоры в том, что ради увеличения своей рыночной доли в России корейцы несколько занижают цены на свой товар, ходят давно. И вроде бы даже не безосновательно.