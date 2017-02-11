Названы марки, лидирующие по продажам автомобилей с автоматическими коробками

Если говорить о количественных показателях, то больше всего автомобилей с двумя педалями в 2016 году смогла продать KIA — 97,1 тысячи штук. Доля таких машин в общем объеме составила 65%. На втором месте ожидаемо расположился Hyundai с 95,9 тысячи экземпляров — это 67% от всех автомобилей, реализованных корейским производителем. Третьей стала Toyota — она продала 88,4 тысячи машин с «автоматами», и это 94% от всего объема ее российских продаж.

У марки Ford три из четырех машин оснащены автоматической коробкой, у Skoda — каждая вторая. У Nissan и Volkswagen «автоматами» вооружены 66% и 60% машин. На последнем месте оказалась компания Renault — 80% ее продукции получает «механику».

Лидерами по процентному соотношению, естественно, оказываются премиальные бренды. Так, у BMW автоматические коробки устанавливаются на 100% автомобилей, у Mercedes-Benz — 98%.