Подержанный KIA Soul: душа болит, а сердце плачет

Прежде всего досаждает то, что KIA Soul невозможно однозначно отнести с какому-либо классу автомобилей. Почти как в той популярной сказке про гадкого утенка, которого так и не смогли точно идентифицировать даже старейшины-знатоки тамошнего птичьего двора. Например, сами производители с гордостью именуют «Соул» компактным городским кроссовером, а некоторые даже компактвэном. Мы же с коллегами убеждены, что KIA Soul — обычный хетчбэк с чуть более высокой крышей. На вэн он не тянет из-за весьма скромного багажника (222−700 л), а на кроссовер по причине отсутствия полного привода и довольно низкого клиренса в 153 мм. К слову, отечественные LADA Kalina и Granta располагают дорожным просветом в 175 мм. А уж XRAY и родственный ему Renault Sandero Stepway на этом фоне и вовсе рекордсмены со своими 195 мм.
Оригинальный кузов KIA Soul оказался самым слабым местом автомобиля. В общем-то, само железо более или менее крепкое, а вот лакокрасочное покрытие просто никуда не годится. Владельцы хетчбэков знают об этой болячке и предпочитают с осторожностью преодолевать грунтовые дороги с высокой жесткой травой или низко нависающих веток деревьев. В противном случае на корпусе машины непременно останутся полосы, царапины и потертости, которые придется заделывать в малярном цехе. Очень быстро «отпескоструиваются» пороги и задние колесные арки. Пользователи, как правило, «бронируют» эти элементы кузова специальной защитной пленкой.
Вместе с коррозионной обработкой кузова нелишне заодно установить дополнительную шумоизоляцию: штатная ни на что не годится. Такое впечатление, что у машины ее просто нет. В зависимости от уровня защиты и качества используемых материалов за шумку придется выложить от 20 000 до 35 000 рублей.
Привлекательный дизайн машины негативно сказался на аэродинамике — вся грязь с лобовухи моментально оседает на боковых окнах и зеркалах, а в непогоду задний дворник банально не справляется со своими обязанностями. Кстати, первые очаги коррозии проявляются именно на пятой двери, причем нередко уже после года зимней эксплуатации. Напомним, что покраска одного кузовного элемента обойдется как минимум от 8500 рублей. Много жалоб на некачественный пластик, используемый в оформлении бамперов. Зимой они не выдерживают даже легкого касания — сразу раскалываются или сминаются их крепления. Причем при его замене заодно обновляются и подкрылки. В дверях использованы некачественные уплотнители стекол, которые в полуопущенном состоянии сильно дребезжат.
На первое поколение KIA Soul устанавливали два 1,6-литровых двигателя: бензиновый мощностью 124 л.с. и 128-сильный турбодизель. В паре с моторами работали пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазоный «автомат». После рестайлинга проведенного в 2011 году, автомобиль получил новые шестступенчатые механическую и автоматическую коробки передач.
Бензиновая «четверка» в общем и целом надежна. Однако без врожденных болячек все же не обошлось. В приводе ГРМ этого мотора используется цепь, которую принято считать беспроблемной. Но к 80 000−100 000 км она вытягивается, из-за чего смещаются фазы газораспределения и мотор начинает «тупить» и в больших количествах пожирать топливо. Замена цепи выльется минимум в 15 000 рублей. Двигатель нормально работает как на 95-м, так и на 92-м бензине. Однако надо помнить, что при использовании АИ-92 расход топлива заметно увеличивается, а тяга мотора, наоборот, снижается.
С возрастом движок начинает гнать масло через задний сальник коленчатого вала и клапанную крышку, а также антифриз через прокладку головки блока цилиндров. Дело в том, что в моторе используются не прокладки, а герметик, который после пяти лет эксплуатации высыхает.
На турбодизеле рано начинает «потеть» турбина — снаружи на ее корпусе появляются капельки масла. Однако на спешите отдавать порядка 20 000−28 000 целковых за новый узел. Как показывает опыт, в таком состоянии она прослужит еще довольно долго. К 100 000 км пробега приготовьтесь отдать 12 000−15 000 рублей на новые свечи накаливания, а также на форсунки впрыска (по 19 500 целковых).
Пятиступенчатая механическая коробка передач страдает серьезным врожденным дефектом — у нее слабые синхронизаторы второй и третьей передач. Обычно к первой «сотне» пробега эти детали начинают подавать начальные признаки износа — передачи включаются со все возрастающим усилием. Ремонт с заменой шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей ступени обойдется от 20 000 рублей. Если же процесс запущен, придется покупать новую коробку. А это уже совсем другие деньги. К тому же у МКП не совсем логично подобраны передаточные числа — на первой скорости колеса срываются в пробуксовку, как ни старайся тронуться плавно, а на второй на 2000 об/мин момента еще не хватает, приходится добавлять газу или играть сцеплением. Механизм сцепления выхаживает не более 100 000 км и меняется комплектом — корзина, выжимной подшипник и ведомый диск за 12 500 целковых.
Четырехступенчатая автоматическая коробка A4CF1 архаична по конструкции, зато практически лишена врожденных дефектов. Обслуживание ее сводится к диагностике и замене масла каждые 60 000 км. Шестидиапазонный «автомат» более капризен — известны случаи, когда коробку ремонтировали и даже меняли по гарантии.
В ходовой считаются слабыми передние амортизаторы (по 7800 рублей) — обычно их обновляют к 40 000−70 000 км. Также недолговечны ступичные подшипники (по 4500 рублей), которые могут напомнить о себе уже на 30-й тысяче км. Подвеска у KIA Soul неоправданно жесткая — каждая мелочь и неровность дорожного полотна передаются на кузов и рулевое колесо. Владельцы даже уменьшают давление в шинах и меняют амортизаторы на более комфортные, чтобы повысить плавность хода.
Подводя итог, отметим, что первое поколение KIA Soul не может похвастать высокой надежностью, хотя и откровенных косяков в его конструкции нет. Зато хетчбэк совершенно не интересен автоугонщикам, а на дорогах его просто игнорируют инспектора ГИБДД. Если все же решились приобрести этот оригинальный автомобиль, целесообразнее остановить выбор на пострестайлинговом варианте — на машинах моложе 2011 года многие врожденные болячки уже вылечены.