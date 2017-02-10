Подержанный KIA Soul: душа болит, а сердце плачет

Оригинальный кузов KIA Soul оказался самым слабым местом автомобиля. В общем-то, само железо более или менее крепкое, а вот лакокрасочное покрытие просто никуда не годится. Владельцы хетчбэков знают об этой болячке и предпочитают с осторожностью преодолевать грунтовые дороги с высокой жесткой травой или низко нависающих веток деревьев. В противном случае на корпусе машины непременно останутся полосы, царапины и потертости, которые придется заделывать в малярном цехе. Очень быстро «отпескоструиваются» пороги и задние колесные арки. Пользователи, как правило, «бронируют» эти элементы кузова специальной защитной пленкой.

Вместе с коррозионной обработкой кузова нелишне заодно установить дополнительную шумоизоляцию: штатная ни на что не годится. Такое впечатление, что у машины ее просто нет. В зависимости от уровня защиты и качества используемых материалов за шумку придется выложить от 20 000 до 35 000 рублей.