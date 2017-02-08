Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Volkswagen AG

Президент подчеркнул, что в настоящее время компании Volkswagen предоставлены некоторые льготы, обеспечивающие достаточно высокий уровень продаж автомобилей в стране. Он также отметил, что около 10% машин, построенных на российских предприятиях Volkswagen, идут на внешние рынки.

Глава концерна Маттиас Мюллер в свою очередь заверил, что в компании довольны результатами сотрудничества с Россией. Он сообщил, что объем инвестиций автопроизводителя в экономику нашей стране составил более 1,85 млрд евро.

Напомним, концерн начал свою работу в России в 1993 году. В данный момент доля Volkswagen на российском автомобильном рынке составляет 11%.