В 2017 году АВТОВАЗ выпустит новую LADA 4×4

Фото: LADA
В честь очередной круглой даты выпуска модели-долгожительницы АВТОВАЗ собирается с этом году начать продажи ограниченной серии LADA 4×4 Anniversary.

Эдуард Раскин

Как водится, никаких конкретных подробностей нового автомобиля представители компании не раскрывают. Но можно с уверенностью сказать — в техническом плане не изменится ничего, да и комфортабельнее машина не станет. Ну, получит несколько новых штрихов в интерьере и экстерьере, и этим дело кончится.

Слухи по пводу появления совершенно нового поколения легендарного внедорожника то возникают, то вновь затихают. Возникает ощущение, что инженеры не собираются ничего меняет в конструкции автомобиля по крайней мере в ближайшем будущем, и периодические вбросы — дело рук маркетологов, которые подогревают и без того неплохой спрос на модель.

На сегодняшний день LADA 4x4 продается в России в трех- и пятидверном кузовах. Она вооружена безальтернативным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Прайс стартует от 475 900 рублей.

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11 февраля 2017
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