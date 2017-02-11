В 2017 году АВТОВАЗ выпустит новую LADA 4×4

Как водится, никаких конкретных подробностей нового автомобиля представители компании не раскрывают. Но можно с уверенностью сказать — в техническом плане не изменится ничего, да и комфортабельнее машина не станет. Ну, получит несколько новых штрихов в интерьере и экстерьере, и этим дело кончится.

Слухи по пводу появления совершенно нового поколения легендарного внедорожника то возникают, то вновь затихают. Возникает ощущение, что инженеры не собираются ничего меняет в конструкции автомобиля по крайней мере в ближайшем будущем, и периодические вбросы — дело рук маркетологов, которые подогревают и без того неплохой спрос на модель.

На сегодняшний день LADA 4x4 продается в России в трех- и пятидверном кузовах. Она вооружена безальтернативным 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Прайс стартует от 475 900 рублей.