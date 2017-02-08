Пятерка самых популярных в России немецких кроссоверов

BMW Х5

Второе место по праву занимает баварский X5, который без натяжек можно назвать лучшим кроссовером в мире. Он совмещает в себе и серьезные драйверские таланты, и высочаюший уровень комфортабельности, и премиальную оснащенность. Главный недостаток — цена кусается. Купить его может далеко не каждый — прайс-лист на автомобиль стартует от 3 860 000 рублей. За эти деньги вы получите превосходный рядный шестицилиндровый двигатель с фирменной системой TwinPower Turbo и умный восьмиступенчатый «автомат».