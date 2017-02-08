Пятерка самых популярных в России немецких кроссоверов

Производители из страны, представляющей собой экономический локомотив Европы, специализируются в основном по премиальным автомобилям. Из более-менее «народных» марок можно с трудом вспомнить только Opel, безвременно покинувший просторы нашего отечества. Если немного покривить душой, то каким-то образом к «доступным» машинам можно отнести Volkswagen. Так что неудивительно, что оба его кроссовера попали в список самых популярных SUV в России.
Volkswagen Tiguan
Из немецких кроссоверов это самый дешевый вариант. Только-только в шоу-румы поступили автомобили нового, второго поколения. В базовой версии они стоят 1 459 000 рублей и оснащаются 125-сильным мотором, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, а также приводом на передние колеса.
BMW Х5
Второе место по праву занимает баварский X5, который без натяжек можно назвать лучшим кроссовером в мире. Он совмещает в себе и серьезные драйверские таланты, и высочаюший уровень комфортабельности, и премиальную оснащенность. Главный недостаток — цена кусается. Купить его может далеко не каждый — прайс-лист на автомобиль стартует от 3 860 000 рублей. За эти деньги вы получите превосходный рядный шестицилиндровый двигатель с фирменной системой TwinPower Turbo и умный восьмиступенчатый «автомат».
Audi Q7
Большой кроссовер построен на удлиненной базе «Туарега», но популярность у него в России повыше, чем у более скромного «донора», хотя премиальная модель значительно дороже — приобрести ее можно как минимум за 3 750 000 рублей. У автомобиля агрессивная и брутальная внешность, а по тщательности отделки и насыщенности электроникой он не уступит даже флагманскому люкс-седану A8.
Mercedes-Benz GLS
Самый дорогой в пятерке лидеров кроссовер стоит от 5 410 000 рублей. Он построен на удлиненном шасси M-класса, имеет несущий кузов и пневмоподвеску, но сохраняет при этом определенный набор внедорожных способностей, которые роднят его с Gelandewagen. До рстайлинга модель носила обозначение GL, а в 2015 году приобрела свое нынешнее название. Солидный объем продаж в 5100 экземпляров позволил автомобилю утвердиться на четвертой позиции в нашем рейтинге.
Volkswagen Touareg
Автомобиль, конечно, не слишком «народный» несмотря на то, что именно так переводится с немецкого название его марки. Впрочем, по сравнению с тремя премиальными кроссоверами, представленными в рейтинге, его прайс можно назвать щадящим — он начинается от 2 699 000 рублей. Машина смотрится дорого, у нее просторный салон, богатое оснащение, прекрасные динамические качества и управляемость.