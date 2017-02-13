Nissan приступила к тестам нового Leaf

Фото: www.motorauthority.com
Компания Nissan приступила к дорожным испытаниям нового поколения электрического хетчбэка Leaf. Ожидается, что автомобиль будет представлен уже в следующем году.

Виктория Базылева

В оформлении экстерьера будут использованы некоторые штрихи концепта IDS, который был представлен японской компанией в Токио в 2015 году. При этом, как сообщает издание Motorauthority, основные дизайнерские решения новинка все же позаимствует у своего предшественника.

Что касается технических характеристик хетчбэка, разработчики установят новую аккумуляторную батарею емкостью в 60 кВт/ч, что позволит увеличить запас хода до 320—400 километров при идеальных условиях эксплуатации. Напомним, нынешнее поколение электрокара располагает аккумулятором в 30кВт/ч.

Ранее сообщалось, что Nissan оснастит новый Leaf фирменной системой автономного управления ProPilot. К слову, беспилотником может также стать и кроссовер Qashqai нового поколения.

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13 февраля 2017
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