Porsche презентует мощную Panamera E-Hybrid в марте

Фото: www.netcarshow.com
Компания Porsche покажет новую мощную версию Panamera E-Hybrid на Женевском автосалоне в марте, сообщает издание Autocar. Предположительно автомобиль получит гибридный агрегат мощностью до 500 л.с.

Виктория Базылева

Технические характеристики новинки не раскрываются — известно лишь, что автомобиль сможет развивать максимальную скорость в 290 км/ч. Вероятнее всего, под капотом появится модернизированный двигатель на базе того, которым в настоящее время комплектуется модель Panamera 4S.

Напомним, нынешняя версия Panamera 4 E-Hybrid имеет гибридную силовую установку, включающую в себя битурбированный 2,9-литровый V6 мощностью 330 л.с. и электромотор в 136 сил. Минимальная цена машины на российском рынке составляет 7 652 000, а в топовой версии Executive — 8 165 000 рублей.

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9 февраля 2017
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