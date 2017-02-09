Porsche презентует мощную Panamera E-Hybrid в марте

Технические характеристики новинки не раскрываются — известно лишь, что автомобиль сможет развивать максимальную скорость в 290 км/ч. Вероятнее всего, под капотом появится модернизированный двигатель на базе того, которым в настоящее время комплектуется модель Panamera 4S.

Напомним, нынешняя версия Panamera 4 E-Hybrid имеет гибридную силовую установку, включающую в себя битурбированный 2,9-литровый V6 мощностью 330 л.с. и электромотор в 136 сил. Минимальная цена машины на российском рынке составляет 7 652 000, а в топовой версии Executive — 8 165 000 рублей.