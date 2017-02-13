Названы главные причины ДТП при парковке автомобилей

Вы удивитесь, но около 40% аварий в мире происходит не из-за высоких скоростей или выезда на «встречку», а «благодаря» неумелым действиям водителей при маневрировании на парковках! И более того — за последние 10 лет количество инцидентов, связанных с въездом и выездом на парковку, увеличилось более чем на 30%.

Михаил Ростарчук

И главной причиной этих очень обидных — буквально на пустом месте — аварий эксперты называют увеличившиеся буквально во всех классах размеры транспортных средств. При этом, судя по представленным порталу «АвтоВзгляд» исследованиям компании Allianz Center for Technology, чаще всего в такие ДТП попадают владельцы становящихся все более популярными в том числе и в России кроссоверов и внедорожников. По данным этого исследовательского центра (в рамках проекта проанализировано почти 3500 инцидентов), такие происшествия случаются с их владельцами на 30% чаще, чем с небольшими или компактными авто.

Кроме того, на рост «парковочных ДТП» влияет отставание соответствующей инфраструктуры в больших городах: парковочных мест и слишком мало на фоне бурной автомобилизации населения практически всех стран (только в России за минувшие десять лет машин стало на 65% больше — 56,6 млн. в 2015-м против 34 млн. в 2006-м), и они не учитывают все растущие габариты современных транспортных средств.

Разумеется, считают ученые Мюнхенского университет им. Людвига-Максимилиана и Мюнхенского технического университета, к увеличению подобных инцидентов приводит и невнимательность водителей, которых городская среда подавляет, утомляет, заставляет нервничать и совершать ошибки. Любопытно, что чаще всего к авариям приводит движение задним ходом, при этом чаще — в 8 случаях из 10 — аварии случаются при выезде с парковочного места. Поэтому эксперты уверены, что минимизировать такие ДТП могут камеры заднего вида (в США с 2018 года ими в обязательном порядке будут оснащаться абсолютно все новые авто) и другие подобные технологические решения.

К последним, в частности, относится любопытная система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA, разработанная компанией Continental. Принцип ее действия прост: когда система обнаруживает риск столкновения, то подает звуковое и визуальное предупреждение.

— Это, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» разработчики, — сложная технология, ведь важно надежно рассчитать траекторию движения транспортного средства, чтобы предотвратить столкновение. Чтобы собрать точные сведения о направлении движения автомобиля, скорость и расстояние до него, необходимы очень мощные датчики. Кстати, те же радарные датчики малой дальности используются для обнаружения транспортных средств в слепой зоне и применяются в системе BSD, которая помогает водителю при перестроении на другую полосу.

А в будущем, безопасность будет усилена с помощью технологии, известной как Back-up-Assistant. В ней используется surround-view камера, обеспечивающая обзор на 360° вокруг автомобиля. Back-up-Assistant анализирует изображения, полученные с камеры, и предотвращает столкновение с объектами за автомобилем с помощью подключения к автоматической системе торможения. Эта технология имеет явные преимущества так как работает на большой дальности — до 15 метров, что дает больше гибкости для адаптации стратегии торможения к требованиям изготовителя транспортного средства. Кроме того, технология способна не только распознавать предметы, но и классифицировать их, например, в качестве пешеходов или велосипедистов.

видеофиксация, авария, ДТП, технология
13 февраля 2017
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