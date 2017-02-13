Названы главные причины ДТП при парковке автомобилей

И главной причиной этих очень обидных — буквально на пустом месте — аварий эксперты называют увеличившиеся буквально во всех классах размеры транспортных средств. При этом, судя по представленным порталу «АвтоВзгляд» исследованиям компании Allianz Center for Technology, чаще всего в такие ДТП попадают владельцы становящихся все более популярными в том числе и в России кроссоверов и внедорожников. По данным этого исследовательского центра (в рамках проекта проанализировано почти 3500 инцидентов), такие происшествия случаются с их владельцами на 30% чаще, чем с небольшими или компактными авто.

Кроме того, на рост «парковочных ДТП» влияет отставание соответствующей инфраструктуры в больших городах: парковочных мест и слишком мало на фоне бурной автомобилизации населения практически всех стран (только в России за минувшие десять лет машин стало на 65% больше — 56,6 млн. в 2015-м против 34 млн. в 2006-м), и они не учитывают все растущие габариты современных транспортных средств.

Разумеется, считают ученые Мюнхенского университет им. Людвига-Максимилиана и Мюнхенского технического университета, к увеличению подобных инцидентов приводит и невнимательность водителей, которых городская среда подавляет, утомляет, заставляет нервничать и совершать ошибки. Любопытно, что чаще всего к авариям приводит движение задним ходом, при этом чаще — в 8 случаях из 10 — аварии случаются при выезде с парковочного места. Поэтому эксперты уверены, что минимизировать такие ДТП могут камеры заднего вида (в США с 2018 года ими в обязательном порядке будут оснащаться абсолютно все новые авто) и другие подобные технологические решения.