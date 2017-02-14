MINI озвучила цену своего нового Countryman

Самой первой страной, где начнутся продажи нового кроссовера MINI Countryman, названа Австралия. Минимальная цена модели составляет 40 000 австралийских долларов. Новое поколение Countryman будет продаваться в четырех комплектациях. Новейшая фирменная платформа позволила сделать машину более вместительной и снизить при этом ее вес. В минимальной комплектации новый MINI Countryman будет оснащаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатой АКПП. С ними машина будет разгоняться до 100 км/ч за 9,6 секунд. Новое поколение Countryman будет продаваться в четырех комплектациях. Самый дорогой вариант оснащения машины подразумевает дизельный 190-сильный двигатель и полноприводную трансмиссию. Цена такого Countryman составит 51 500 австралийских долларов.