Дизельные авто в России не пользуются популярностью

Как сообщает агентство «Автостат», в 2016 году было реализовано 11,6 тысячи легковых автомобилей, работающих на тяжелом топливе — это на 2,5% меньше, нежели в предыдущем году. Лидирует, как уже было сказано, Prado. На второй строчке расположился его собрат Toyota Land Cruiser 200, который разошелся тиражом в 9,7 тысячи машин, ппродемонстрировав увеличение продаж на 17,4%. Замыкает тройку лучших дизельная модификация кроссовера Renault Duster — в пользу этого автомобиля сделали выбор 5,6 тысячи человек, что на 31,5% больше, чем в 2015 году. В первой пятерке также оказались BMW X5 (4,4 тысячи машин; +2,3%) и Audi Q7 (4,3 тысячи автомобилей; +63%).

Стоит также отметить, что в целом объем продаж дизельных автомобилей сократился на 4,4% - до 101,3 тысячи единиц.