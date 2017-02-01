Duster приносит Renault самые большие доходы

Как сообщает агенство «Автостат-Инфо», больше всего доходов компании Renault принесли продажи кроссовера Duster — 35,23 млрд. рублей (45% от всего объема реализации). В 2016 году жители России приобрели 43 982 автомобиля, что на 17,3% больше, чем в 2015-м. Выручка от продаж бюджетного Logana составила 17,46 миллиардов «деревянных» — владельцами новеньких «Логанов» стали 30 881 человек (-13,3%). Третье место рейтинга досталось модели Sandero, оборот от реализации которой достиг в 16,41 миллиардов рублей — 27 838 проданных машин и увеличение годовых продаж на 5,7%. Также отметим, что в прошлом году было реализовано 9484 автомобиля Kaptur, 685 экземпляров Fluence, 168 Megan и 69 Koleos. Ранее стало известно, что компания Renault подняла цены на некоторые свои автомобили, продающиеся в России.