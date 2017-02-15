Продажи китайского кроссовера MG ZS начнутся в марте

Поначалу автомобиль будет доступен с литровым турбодвигателем мощностью 125 л.с., а также с шестиступенчатой «механикой» или роботом DCT с двойным сцеплением. Чуть позже появится модификация с 1,5-литровым 120-сильным мотором. Кроссовер будет оснащаться исключительно передним приводом.

Официально компания SAIC представила автомобиль в ноябре минувшего года на моторшоу в Гуанчжоу. Продажи MG ZS в Китае начнутся 3 марта, а ближе к концу года кроссовер выйдет на авторынок Великобритании. Стартовая цена версии с литровым турбомотором составит 119 800 юаней, а ценник на авто с полуторалитровым атмосферником начинается от 80 000 юаней.