Авторынок России в 2017 году может упасть на 3%

«По нашей оценке, в 2017 году с господдержкой автомобильный рынок должен вырасти на 10−11%. Без поддержки государства негативная динамика в отрасли может продолжиться — падение может составить примерно 3%. При условии реализации базового сценария прогноза Минэкономразвития России в 2018 г. рынок начнет восстанавливаться за счет положительной динамики основных макроэкономических показателей. Мы прогнозируем, что без господдержки рост составит 15%, с господдержкой — 17%», — заявил в ходе конференции «Автомобильный рынок России — 2017. Итоги и прогнозы» начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков. Напомним, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» за 2016 год российский авторынок сжался на 11%. За прошлый год в России было продано всего 1,4 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 176,3 тыс. меньше, чем годом ранее, что является худшим результатом за последнее десятилетие. При этом в прошлом году объем господдержки авторынка страны составил 129,8 млрд. рублей, а в 2017 ее объем сократится вдвое — до 62,3 млрд. рублей.