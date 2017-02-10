Названы три самых доступных «зеленых» автомобиля в России

Согласно данным портала «Автоновости дня», на сегодняшний день самой «дешевой» моделью является Toyota Prius нового поколения. Машину с 122-сильной гибридной силовой установкой можно приобрести от 2 112 000 рублей — и хотя это откровенно дорого, по более низкой цене на нашем рынке нового автомобиля не сыскать.

Расположившийся на второй строчке Lexus NX 300h обойдется чуть дороже — его прайс стартует от 2 942 000 рублей. Третьим в рейтинге стал Mercedes C 350 e, базовая цена которого составила 3 220 000 рублей.

Заметим, что Госдума в ближайшее время рассмотрит бессмысленный законопроект о внесении новой статьи в КоАП, согласно которой водители традиционных автомобилей будут штрафоваться за парковку возле розеток для электромобилей, которых в нашей стране днем с огнем не сыщешь.