Внедорожник Chevrolet Niva снова подорожал

Повышение цены, случившееся с автомобилем в самом начале года, никак не повлияло на его популярность. Более того, в январе текущего года этих внедорожников было продано 1670 штук — на 488 больше, чем в том же месяце прошлого. Так почему бы не повторить столь удачный опыт? В качестве обоснования пресс-служба совместного предприятия приводит весьма расплывчатый аргумент — дескать, повышение цен на автомобили связано с «удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами».

Таким образом, базовую Chevrolet Niva в комплектации L без учета специальных акций можно купить за 585 990 рублей, версию LC — за 626 990 руб., LE потянет на 668 990 руб., LE+ обойдется в 711 990 руб., GL теперь стоит 664 990 руб., GLC — 698 990 руб., LE «Камуфляж» — 678 990 руб., LE+ «Камуфляж» — 721 990 руб., и, наконец, специальная серия Special Edition — 711 990 рублей.

Скидка по программе утилизации составляет 40 тысяч, trade-in — 30 тысяч рублей.

Напомним, что в январе Chevrolet Niva заняла по объемам продаж 9 место среди всех легковых автомобилей на российском рынке и третью строчку в списке самых популярных внедорожников и кроссоверов, пропустив вперед Hyundai Creta и Renault Duster.