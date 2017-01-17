Hyundai Creta: холодное сердце

Внешне самый маленький кроссовер из модельной линейки Hyundai особо не впечатляет. Корпоративный стиль, как это сейчас на каждом шагу встречается, стирает индивидуальность модели напрочь. Что Santa Fe перед тобой, что Tucson, что герой этого повествования новичок рынка Hyundai Creta — смотрятся они практически одинаково, только размеры разные. В остальном — изготовленные под копирку выражения «лиц», аналогичные зады и все прочее. Так что о дизайне тут распространяться особого смысла нет. Причем касается это не только экстерьера, но и интерьера. Все очень прилично, никакой «азиатчины», свойственной корейским машинам еще 5−7-лет назад. Что, кстати, воспринимается сейчас как само собой разумеющееся.

Гораздо интереснее, как оказалось, не то, как машина выглядит, а какова она в повседневной эксплуатации. Для этого мы постарались заполучить ее в свое распоряжение на все новогодние каникулы. Причем далеко не в самой дорогой комплектации: переднеприводная, «на ручке», с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором. Фактически — базовая версия ценой в 750 000 рублей. Но, правда, дооснащенная пакетом опций «Advanced» за дополнительные 50 000 рублей.