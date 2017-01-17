Hyundai Creta: холодное сердце

На первый взгляд, странно писать тест-драйв модели, которая после своего появления в августе минувшего года сумела разойтись тиражом более чем в 21 000 экземпляров. Но с другой стороны, как не поделиться впечатлениями от достаточно долгой эксплуатации машины, которая набрала бешеную популярность у покупателей всего за каких-то четыре месяца продаж?

Алексей Батушенко

Внешне самый маленький кроссовер из модельной линейки Hyundai особо не впечатляет. Корпоративный стиль, как это сейчас на каждом шагу встречается, стирает индивидуальность модели напрочь. Что Santa Fe перед тобой, что Tucson, что герой этого повествования новичок рынка Hyundai Creta — смотрятся они практически одинаково, только размеры разные. В остальном — изготовленные под копирку выражения «лиц», аналогичные зады и все прочее. Так что о дизайне тут распространяться особого смысла нет. Причем касается это не только экстерьера, но и интерьера. Все очень прилично, никакой «азиатчины», свойственной корейским машинам еще 5−7-лет назад. Что, кстати, воспринимается сейчас как само собой разумеющееся.

Гораздо интереснее, как оказалось, не то, как машина выглядит, а какова она в повседневной эксплуатации. Для этого мы постарались заполучить ее в свое распоряжение на все новогодние каникулы. Причем далеко не в самой дорогой комплектации: переднеприводная, «на ручке», с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором. Фактически — базовая версия ценой в 750 000 рублей. Но, правда, дооснащенная пакетом опций «Advanced» за дополнительные 50 000 рублей.

То есть с электрообогревом руля, лобового стекла, с камерой заднего вида и прочими приятностями. Очень любопытно было попробовать именно эту машину, поскольку в свое время довелось поездить на прямом ее конкуренте — переднеприводном Renault Kaptur с 1,6-литровым мотором и «механикой». Кстати, цена «француза» стартует от 850 000 рублей… И как-то само-собой получилось, что повседневная езда на Creta превратилась в заочное сравнение с французским конкурентом.

Первое, что сразу же поразило в «корейце» — работа ходовой части. Привычного для машин этой марки подвесочного безобразия, начинающегося, как только асфальт становится не совсем идеальным, обнаружить так и не удалось. Даже специально по выбоинам в асфальте прохватывал — глотает их машина как миленькая. Не хуже легендарной в этом смысле подвески другого «бюджетника» — Renault Duster. А может даже и получше его. И при этом авто вполне прилично рулится. Не «немец», конечно, но уж всяко лучше большинства «японцев». Хотя, с японскими кроссоверами Creta сравнивать, конечно, не правильно. Они и стоят гораздо дороже, и выглядят на фоне нее убого, и вообще — не конкуренты они ей.

Помня о посредственной динамике 1,6-литрового Kaptur, заранее ожидал от Creta полного упадка в смысле разгона. Не угадал. Видимо, десяток дополнительных, по сравнению с французом, «лошадок» под капотом оказались решающими. В городе Creta перемещается очень достойно. Даже когда в салоне сидят двое взрослых и двое детей, один из которых — 50-килограммовый подросток. Процесс набора Kaptur до «сотни» при точно такой же нагрузке больше всего напоминал первый в жизни худосочного призывника кросс с полной выкладкой. А Hyundai Creta с такой задачкой справляется без каких-либо оговорок.

Что еще удивило в корейском кроссовере, так это пространство для задних пассажиров. Человек ростом 180 см совершенно спокойно устраивается «сам за собой» на месте левого заднего седока. И при этом багажник у машины оказался отнюдь не маленьким. Его не удалось заполнить даже наполовину, перегрузив туда стандартную «ашановскую» телегу — недельный запас еды и прочего для семьи.

Но, как водится, в любой цистерне меда найдется место дозе дегтя. Так получилось, что половину новогодних каникул оккупировали аномальные морозы.

И тут выяснилось, что при температуре ниже -20 Hyundai Creta заводится с очень большим трудом. Стартер бодро крутит двигатель, но тот «не схватывает»! Приходилось, вспомнив навыки зимнего запуска карбюраторных «Жигулей», филигранно играть педалью газа, чтобы впрыснуть в цилиндры дополнительную порцию топлива. Раза с четвертого-пятого запуститься удавалось. Похоже, что дело тут в программе управления двигателем. Видать она просто не обучена режиму по-настоящему холодного пуска и подает в цилиндры слишком обедненную для таких условий топливо-воздушную смесь.

Еще один нюанс, связанный с работой системы вентиляции салона, проявился при очень низких температурах за бортом. Обдув теплым воздухом стекол в районе боковых зеркал заднего вида оказался недостаточным. Вентилятор исправно гнал теплый воздух, но выпуклый изгиб-продолжение дверной ручки отбивал часть потока, идущего от бокового дефлектора, от низа бокового стекла вверх. Из-за чего аккурат в районе зеркал в сильный мороз образовывалась наледь, сквозь которую водитель не мог ничегошеньки увидеть. Эффект наблюдается только при крайне низких температурах, когда на ходу отключить обдув лобового стекла было невозможно из-за немедленного запотевания.

Вот, пожалуй, и все претензии к Hyundai Creta. Причем проблему запуска после морозной ночи автопроизводитель может решить элементарно — небольшим изменением в программе «мозгов» мотора. А в остальном Creta показалась очень адекватной машинкой. Вот бы что-то подобное сделал АВТОВАЗ, да по цене X-Ray…

кроссоверы
17 января 2017
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