Российская KIA отчиталась о росте продаж на 8% в феврале

Российское представительство KIA сообщило, что в за февраль 2017 года было продано 12 390 машин на 7,8% больше чем за февраль 2016 года. По данным компании рыночная доля марки в России составляет на данный момент 11,4%. Лучше всего в России продается модель Rio. За февраль было продано 7033. За ней следует cee’d с 1520 реализованных за февраль авто. На третьем месте оказался кроссовер Sportage с 1474 продажами. Рост спроса замечен на седан KIA Optima (413 проданных авто) большого кроссовера Sorento Prime (335 реализованных машин). Всего же за два первых месяца 2017 года KIA продала в России 22 696 единиц своих авто. Это на 10,5% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.