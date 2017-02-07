KIA Soul и другие переднеприводные «кроссоверы» с самым маленьким клиренсом

Действительно, сами по себе кроссоверы — это нечто переходное от стремительно вымирающих внедорожников к обыкновенным легковушкам. При всей технической неопределенности класса его отличительными чертами всегда были полный привод, пусть и не во всех модификациях, а также солидный дорожный просвет. Если мне не изменяет память, то покуситься на святое первой осмелилась корейская марка KIA, которая без зазрения совести обозвала свой то ли хетч, то ли универсал Soul кроссовером.

Ее примеру радостно последовали китайцы, которые быстро поняли свою выгоду. Не тратясь на дорогостоящие технические доработки в конструкции подвески и кузова, можно чуток задрать клиренс и ловить дополнительный доход, ибо: «Тут надобно повысить гонорар. Дороже стоит граф!..» Кстати, не все компании из Поднебесной одинаковы — так, Dongfeng гордо именует свой H30 Cross с клиренсом 175 мм «китайским хетчбэком».