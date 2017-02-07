KIA Soul и другие переднеприводные «кроссоверы» с самым маленьким клиренсом

Фото: www.businessinsider.com
В последнее время автопроизводители, словно сговорившись, начали рушить привычные границы классов. Понять их можно — это и уход от прямой конкуренции, и возможность вздуть цену на ровном месте за оригинальность жанра. Однако размывать стандарты класса, который и сам по себе является компромиссным — это высший пилотаж. Мы, конечно же, имеем в виду кроссоверы.

Эдуард Раскин

Действительно, сами по себе кроссоверы — это нечто переходное от стремительно вымирающих внедорожников к обыкновенным легковушкам. При всей технической неопределенности класса его отличительными чертами всегда были полный привод, пусть и не во всех модификациях, а также солидный дорожный просвет. Если мне не изменяет память, то покуситься на святое первой осмелилась корейская марка KIA, которая без зазрения совести обозвала свой то ли хетч, то ли универсал Soul кроссовером.

Ее примеру радостно последовали китайцы, которые быстро поняли свою выгоду. Не тратясь на дорогостоящие технические доработки в конструкции подвески и кузова, можно чуток задрать клиренс и ловить дополнительный доход, ибо: «Тут надобно повысить гонорар. Дороже стоит граф!..» Кстати, не все компании из Поднебесной одинаковы — так, Dongfeng гордо именует свой H30 Cross с клиренсом 175 мм «китайским хетчбэком».

Фото: LADA

Конечно же, не упустил шанса и отечественный АВТОВАЗ, который поначалу робко, а затем все более настырно позиционирует свой LADA XRAY как кроссовер. Если не считать Renault Sandero Stepway, то европейцы в массе своей не повелись на столь дешевый трюк. Даже в случае с Peugeot 3008, который раньше числился компактвэном, производитель старается избегать недвусмысленных определений.

На российском рынке мы насчитали целых 13 «псевдокроссоверов», в принципе лишенных полного привода и располагающих весьма скромным дорожным просветом, не превышающим 200 мм. Эксперты протала «АвтоВзгляд» определили пятерку самых «приземленных» из них

Фото: KIA

KIA Soul — 153 мм

Родоначальник всех этой околокроссоверной катавасии, корейский автомобиль имеет самый маленький клиренс — значительно меньше, чем любой из его последователей. Скажем, ничем не выдающийся в плане проходимости хетч того же производителя cee'd может похвастаться доророжным просветом в 150 мм и никоим образом не претендует при этом на титул кроссовера. Да и по продажам в 2016 году «Душа» не демонстрировала выдающихся показателей, занимая лишь пятое место и в три раза уступая по объему реализации лидеру Renault Sandero Stepway.

Фото: Geely

Geely Emgrand X7 — 171 мм

Китайский автомобиль также не может похвастаться серьезным просветом — в зависимости от модификации он составляет от 160 до 171 мм. Да и двигатели не впечатляют своей мощью — 125, 140 или 148 л.с. Стоит ли упоминать о том, что все три версии оснащены исключительно передним приводом? Хотя само наличие такого числа агрегатов у китайской модели встретишь нечасто. По продажам X7 занимает шестое место, следуя за KIA Soul, но сильно отставая от «корейца» по популярности.

Фото: Brilliance

Brilliance V5 — 175 мм

Свое детище производитель характеризует как «компактный современный городской переднеприводный кроссовер». Плюс к тому, один мотор мощностью 110 л.с., два уровня оснащенности и две коробки — шестиступенчатые механическая и автоматическая. Вот, собственно, и все — претензии на кроссоверность могут быть оправданы единственно высотой кузова, которая достигает 1627 мм. Невеликий объем продаж в 2016 году отвел модели только девятое место.

Фото: Lifan

Lifan X60 — 179 мм

Интересно, что клиренс у X60 даже скромнее, чем у его младшего собрата, который приподнят над землей на целых 185 мм — тоже, впрочем, негусто. Технический облик машины типичен для китайского автопрома — единственный слабенький мотор в 128 сил, безальтернативный привод на передние колеса и две коробки передач на выбор — «механика» или вариатор. По популярности среди «псевдокроссоверов» X60 занимает третье место — после Sandero Stepway и XRAY.

Фото: Changan

Changan CS35 — 180 мм

По продажам автомобиль замыкает десятку, по клиренсу — пятерку самых низкопосаженных «кроссоверов». Выглядит он аккуратно, хотя от дешевизны в отделке салона конструкторам избавиться не удалось. Полный привод машине не положен, коробки — пятиступенчатая «механика» и задумчивый пожилой четырехдиапазонный «автомат» Aisin. Двигатель в 113 л.с. вряд ли сможет помочь CS35 в преодолении даже самого легкого бездорожья.

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7 февраля 2017
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