Новый Renault Koleos получил «бюджетную» комплектацию

Стали известны комплектации кроссовера Renault Koleos для китайского рынка. В наиболее доступном варианте машина получит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Топовый вариант Renault Koleos 2017 для рынка Китая оснащается 2,5-литровым 186-сильным бензиновым атмосферным мотором и вариатором CVT. Уже в базовом варианте паркетник обладает системой стабилизации, шестью подушками безопасности, кондиционером, электрическим стояночным тормозом и аудиосистемой. В списке допоборудования кроссовера числятся мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, система кругового обзора, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, системы предотвращения столкновений, удержания полосы движения, контроля слепых зон, автономной парковки, а также адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя.