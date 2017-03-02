Названы цены нового Range Rover Velar

Так, минимальная цена на модификации «Велара» с двухлитровыми дизельным 180-сильным мотором или бензиновым двигателем мощностью 250 л.с. составит 3 880 000 рублей. Более мощная версия с мотором в 240 сил обойдется минимум в 4 640 000 «деревянных».

Автомобили с трехлитровыми агрегатами будут значительно дороже: прайс на дизельную версию начинается от 5 300 000 рублей, на бензиновую — от 5 340 000 рублей.

Напомним, производитель раскрыл подробную информацию о новинке чуть раньше — о том, что из себя представляет новый британский кроссовер, можно прочитать на портале «АвтоВзгляд».