Maserati Levante и другие женевские премьеры от кутюр

Стоит отметить, что автомобиль класса гран-туризмо впервые появился в линейке итальянской Maserati 60 лет назад — в 1957 году и назывался 3500 GT. Согласно статистике, с того момента своих покупателей нашли 2200 купе и кабриолетов Maserati, нынешняя же лимитированная серия будет ограничена тиражом в 400 экземпляров. Помимо трехслойной окраски цветом Rosso Italiano и черных 20-дюймовых колесных дисков Maserati Corse, автомобили могут похвастать на выбор отделкой кожей Poltrona Frau или комбинацией кожа-алькантара четырех различных вариантов. Купе и кабриолеты оснащаются 4,7-литровым атмосферным V8 мощностью 460 л.с. и способны разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Не менее интересен и не так давно поступивший в продажу Maserati Levante — шоу-кар, представленный на выставке, отделан шелковой тканью Ermenegildo Zegna бежевого цвета с узором Chevron на сиденьях, узором Natte на дверных панелях, а также узором Jersey на крыше и солнцезащитных козырьках. Кроме того, контраст темной и светлой кожи на передней панели призван привлечь внимание взыскательных клиентов фирмы.

Да и в целом потенциальному «мазероводу» есть из чего выбрать — на шоу представлена полная линейка компании, включающую модели Ghibli, Quattroporte, а также самую мощную версию кроссовера — Levante S.