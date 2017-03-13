Представлен Suzuki Swift нового поколения

В компании в настоящее время рассматривается возможность поставки этой модели и в Россию, однако окончательное решение еще не принято. Как сообщает «Авторевю», если Swift у нас и появится, то не раньше следующего года.

Что касается отличий нового поколения «городского» автомобиля от предшественника, то он стал легче на 120 кг за счет использования платформы Heartect, а также большего количества высокопрочной стали. При этом салон автомобиля стал просторнее, а багажник — вместительнее на 54 литра.

Моторный ряд европейской новинки представлен атмосферным 1,2-литровым Dualjet мощностью 90 л.с. и литровым турбированным Boosterjet, развивающим 111 сил. В паре с мотором трудится пятиступенчатая механическая коробка передач, вариатор или шестидиапазонный «автомат». Также на рынке — только не на российском — появится гибридная версия компактного хетча.

Ожидается, что Suzuki выпустит и «горячую» модификацию Swift, которая получит литеру Sport в названии и 1,4-литровый Boosterjet с наддувом под капот.