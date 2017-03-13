Как вернуть деньги за ремонт в автосервисе

Мало кто знает, но порой рекламщикам приходится отвечать «за базар» и платить за чей-то ремонт. А он иногда стоит не дешево. Рассказываем, как провернуть такую авантюру. Вот реальный случай: на прошлой неделе повезло Евгению из Москвы. Его Honda Civic 5D будет полностью отремонтирована за счет сайта uremont.
Ефим Розкин

Кроме шуток: такая акция есть и идет уже не один месяц — раз в неделю среди всех, кто записался на ремонт через портал uremont.com, случайным образом выбирается один победитель, которому возвращают всю стоимость ремонта. Хотите тоже попробовать отремонтироваться бесплатно — заходите на uremont.com, пишите в форму, что за машина и что надо починить, и выбирайте лучший именно для вас автосервис!

Даже если вам не повезет с бесплатным ремонтом — вы все равно останетесь в выигрыше. На этом сайте автосервисы реально борются за клиента, поэтому при минимальных ценах каждый (даже дилер-официал) еще старается дать дополнительную скидку.

Как все это работает: после отправки информации (марка, модель, год выпуска и что надо сделать) через форму на главной странице, ее сразу получают все сервисы, кто работает с указанной маркой авто. Чтобы получить клиента, партнеры должны максимально оперативно оценить стоимость работ и прислать вам свое предложение. По опыту, основной «вал» предложений идет в первые минут 15−20. Все отклики автосервисов можно просмотреть в своем кабинете. Тут же можно что-то уточнить у любого сервиса, оценить расположение всех откликнувшихся сервисов на карте, прочитать реальные (проверено!) отзывы других.

Если у вас нет необходимости отправлять заявку во все сервисы города, можно воспользоваться поиском на карте и отправить заявку в конкретный сервис или во все подходящие сервисы поблизости.

Одним словом, создатели портала постарались учесть все возможные пожелания которые могут появиться у автолюбителя — все получилось удобно, логично, а главное — БЕСПЛАТНО!

Понятно, что у многих уже есть проверенный автосервис для обслуживания своих машин. Но это не значит, что он лучший или оптимально вам подходит. Кстати, наверняка он уже есть среди наших партнеров и, скорее всего, записавшись в него через uremont, вы получите дополнительную скидку (uremont, как агрегатор, добивается у большинства партнеров более выгодных условий для своих клиентов).

Что тут долго расписывать — лучше увидеть все самим. Нужен ремонт — заходите на uremont.com, наверняка найдете то, что вам подойдет!

А Евгений поменял тормоза на Honda Civic 5D за 4500 рублей, прислал сканы чеков из автосервиса и уже получил от uremont.com всю сумму на свой счет.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
13 марта 2017
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