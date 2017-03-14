Hyundai тестирует новый фастбэк i30

На фотографиях, опубликованных изданием Autocar, видно, что силуэт фастбэка i30 практически такой же, как у одноименного хетчбэка, однако у автомобиля более покатая крыша и удлиненная задняя часть. Вероятнее всего, под капотом i30 Fastback «поселятся» те же агрегаты, что и у его собратьев.

Напомним, в настоящее время на российском рынке i30 представлен в трех версиях: универсал, а также трех- и пятидверные хетчбэки. В числе моторов — 1,4-литровый 100-сильный двигатель и более мощный 1,6-литровый агрегат, развивающий 130 сил. Коробки — шестиступенчатая механическая или автоматическая.