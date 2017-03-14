Как вести себя в суде, чтобы не лишили «прав»

Прежде всего, категорически не стоит приходить в суд помятым и неопрятным, одетым как на пляж или в спортивном костюме. Несерьезная одежда — явный невербальный сигнал не воспринимать всерьез и вас, и все, что вы хотите сказать. При обращении к суду ни в коем случае не стоит употреблять выражение «ваша честь», как это принято в зарубежных блокбастерах. Отечественных судей от этих слов корежит. Обращаться к ним стоит фразой «уважаемый суд». И выступая в ходе заседания необходимо строить речь так, чтобы он (или она) понимал вас однозначно.

При этом следует говорить строго по делу, отвечать на вопрос судьи четко, не пытаясь уместить в спич целиком всю историю вашей жизни, а также философские воззрения и оценку текущей внутриполитической ситуации. Если судья задает вопросы и уточнения по обстоятельствам, которые уже вроде как уже были вами изложены либо устно, либо в представленных материалах, не стоит отсылать его к ним в духе: «я там все уже сказал, вы что не читали или забыли?». Неуважение к суду или оппоненту неизбежно вызовет у судьи отрицательную реакцию и может повлиять на объективность его будущего решения. По этой же причине никогда не перебивайте судью.