Как вести себя в суде, чтобы не лишили «прав»

В суде по поводу лишения «прав» может оказаться даже самый законопослушный водитель. Для этого ему достаточно нарваться на «отмороженного» инспектора ДПС, который в погоне за планом по лишенческим протоколам может написать в постановлении все, что ему только ни привидится на дороге. Оспорить его фантазии есть шанс лишь в суде.
Максим Строкер

Прежде всего, категорически не стоит приходить в суд помятым и неопрятным, одетым как на пляж или в спортивном костюме. Несерьезная одежда — явный невербальный сигнал не воспринимать всерьез и вас, и все, что вы хотите сказать. При обращении к суду ни в коем случае не стоит употреблять выражение «ваша честь», как это принято в зарубежных блокбастерах. Отечественных судей от этих слов корежит. Обращаться к ним стоит фразой «уважаемый суд». И выступая в ходе заседания необходимо строить речь так, чтобы он (или она) понимал вас однозначно.

При этом следует говорить строго по делу, отвечать на вопрос судьи четко, не пытаясь уместить в спич целиком всю историю вашей жизни, а также философские воззрения и оценку текущей внутриполитической ситуации. Если судья задает вопросы и уточнения по обстоятельствам, которые уже вроде как уже были вами изложены либо устно, либо в представленных материалах, не стоит отсылать его к ним в духе: «я там все уже сказал, вы что не читали или забыли?». Неуважение к суду или оппоненту неизбежно вызовет у судьи отрицательную реакцию и может повлиять на объективность его будущего решения. По этой же причине никогда не перебивайте судью.

antikor.com.ua

Если он делает замечания, с которыми вы не согласны, свой ответ следует строить не на жестком опровержении, а к примеру с фразы: «Да, но при этом…». Такой примитивный прием сглаживает конфликтность ситуации.

Кроме того, не стоит приберегать аргументы «на потом». Излагая свою позицию (желательно не по заранее написанной бумажке) раскрывайте ее сразу и полностью. Хотя бы потому, что случая для «потом» может и не представиться. Выступая в суде, не рекомендуется ссылаться, к примеру, на слова президента, сказанные им при обращении к Федеральному собранию. Это просто глупо. Моветоном в юридической среде, как бы печально это не звучало, считаются также ссылки на статьи Конституции РФ.

Не стоит также, при отсутствии на руках железобетонных доказательств, бросаться фразами, что ваш оппонент, — в данном случае сотрудник полиции — обманывает суд или вводит его в заблуждение. Раз уж речь зашла об оппонентах, то также не стоит в ходе заседания обращаться к ним либо спорить или в чем-то их убеждать. Противник, слушая вас, может почерпнуть что-нибудь полезное для себя. Поэтому обращаться и слушать нужно лишь судью. При этом не стоит лебезить и заискивать перед судей. Доверия и уважения со с его стороны это не прибавит. Главное — твердая, уверенная и спокойная правовая позиция, без высокомерия и хамства.

суд, лишение прав, ГИБДД
14 марта 2017
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