Suzuki готовит новые Grand Vitara и Jimny

Фото: Suzuki
Специалисты компании Suzuki в настоящее время работают над новым поколением кроссовера Grand Vitara и внедорожника Jimny. Предполагается, что последний выйдет на рынок уже в следующем году.
Виктория Базылева

Как сообщает «Авторевю», по предварительным данным Jimny обзаведется постоянным полным приводом и новыми двигателями. Предполагается, что под капотом новинки «поселится» 1,2-литровый 90-сильный агрегат или литровый турбомотор мощностью 111 сил. Вероятнее всего, разработчики поработают и над салоном: оснастят машину современной информационно-развлекательной системой и минимальным набором опций для удобства водителя — например, регулировкой руля по высоте.

Что же касается кроссовера Grand Vitara, то о нем практически ничего неизвестно. Как рассказал генеральный директор российского представительства Suzuki Кеичи Сумида, новую большую «Витару» построят на оригинальной платформе, которая больше, чем у обычной Vitara. Дебют японского SUV третьего поколения намечен на конец 2018 года.

Напомним, что в настоящее время на российском рынке модельный ряд Suzuki представлен тремя автомобилями: новым SX4, Vitara и маленьким внедорожником Jimny.

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15 марта 2017
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