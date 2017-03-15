Suzuki готовит новые Grand Vitara и Jimny

Как сообщает «Авторевю», по предварительным данным Jimny обзаведется постоянным полным приводом и новыми двигателями. Предполагается, что под капотом новинки «поселится» 1,2-литровый 90-сильный агрегат или литровый турбомотор мощностью 111 сил. Вероятнее всего, разработчики поработают и над салоном: оснастят машину современной информационно-развлекательной системой и минимальным набором опций для удобства водителя — например, регулировкой руля по высоте.

Что же касается кроссовера Grand Vitara, то о нем практически ничего неизвестно. Как рассказал генеральный директор российского представительства Suzuki Кеичи Сумида, новую большую «Витару» построят на оригинальной платформе, которая больше, чем у обычной Vitara. Дебют японского SUV третьего поколения намечен на конец 2018 года.

Напомним, что в настоящее время на российском рынке модельный ряд Suzuki представлен тремя автомобилями: новым SX4, Vitara и маленьким внедорожником Jimny.