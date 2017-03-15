Начались российские продажи новой Toyota Prius

Силовой агрегат «Приуса» нового поколения представляет собой 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 л.с. и 72-сильный электромотор. Расход топлива в смешанном цикле составляет три литра, а максимальная скорость — 180 км/ч.

Что касается «начинки» нового Prius, то он получил семь подушек безопасности, датчики давления в шинах, систему динамической стабилизации, мультифункциональный руль, систему автоматического переключения дальнего света на ближний, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, датчик дождя и освещенности и многое другое. Информационно-развлекательная система автомобиля включает в себя премиальную аудиосистему JBL с десятью динамиками, а также фирменную мультимедийку Toyota Touch 2 с семидюймовым дисплеем, навигацией и дополнительными онлайн сервисами.

Стоит отметить, что Toyota Prius новой генерации на сегодняшний день продается у нас исключительно в комплектации «Люкс», цена которой составляет 2 112 000 рублей. За дополнительную плату в 21 000 «деревянных» можно окрасить автомобиль в серебристый, черный, серый или темно-синий «металлик», а покрытие красный или белый «перламутр» обойдется в 32 000 рублей.