Foton обнародовал российские цены на внедорожник Sauvana

Поначалу внедорожник Sauvana будет представлен в нашей стране в четырех модификациях: Base и Comfort — с двигателем мощностью 201 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач, а также Lux и Premium — с 217-сильным мотором, состыкованным с автоматической шестиступенчатой коробкой передач ZF. В сентябре моторная линейка модели пополнится и дизельным 177-сильным двигателем.

Автомобиль оснащен системами ABS и EBD, подключаемым полным приводом и ассистентом при подъеме и спуске. Стоит также отметить, что покупателям будет предложена и семиместная версия машины.

Несмотря на то, что производитель уже анонсировал минимальный прайс на внедорожник, дата начала продаж пока не называется. Напомним, что в настоящее время продуктовая линейка китайской марки представлена лишь одним легковым автомобилем — пикапом Tunland, цена на который начинается от 1 449 000 рублей.