Появились изображения нового кроссовера от Rolls-Royce

Фото: www.omniauto.it
На итальянском портале Omny Auto опубликовано очередное рендерное изображение Rolls-Royce Cullinan. Дизанер британской компании Джайлс Тейлор отметил, что внешне новинка будет напоминать Phantom, но с присущими кроссоверу возможностями.
Виктория Базылева

Первый SUV в истории британской марки Rolls-Royce, по предварительным данным, вооружат 6,8-литровым V12 — тем же агрегатом, что трудится под капотом седана Phantom. А некоторые компоненты новинка позаимствует у BMW X7.

Тем менее, никаких подробностей производитель пока не раскрывает. К слову сказать, название Cullinan также еще не подтверждено, а потому на рынок новый роскошный кроссовер может выйти под другим названием.

Напомним, ранее стало известно, что первый SUV Rolls-Royce появится в продаже уже в следующем году, а его цена, предположительно, составит не меньше 379 000 долларов.

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18 марта 2017
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