Появились изображения нового кроссовера от Rolls-Royce

Первый SUV в истории британской марки Rolls-Royce, по предварительным данным, вооружат 6,8-литровым V12 — тем же агрегатом, что трудится под капотом седана Phantom. А некоторые компоненты новинка позаимствует у BMW X7.

Тем менее, никаких подробностей производитель пока не раскрывает. К слову сказать, название Cullinan также еще не подтверждено, а потому на рынок новый роскошный кроссовер может выйти под другим названием.

Напомним, ранее стало известно, что первый SUV Rolls-Royce появится в продаже уже в следующем году, а его цена, предположительно, составит не меньше 379 000 долларов.