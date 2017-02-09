Первый кроссовер Rolls-Royce проходит зимние испытания

Представители компании уверяют, что новый автомобиль, который, по неофициальным данным, получит название Cullinan, станет самым роскошным в своем сегменте. Они также заявили, что их новый продукт не относится к классу SUV, а является «внедорожным автомобилем с высокими бортами».

Предполагается, что под капотом полноприводного Cullinan «поселится» тот же агрегат, что и у Phantom — V12 рабочим объемом 6,8 л. Другие подробности пока неизвестны.

Как сообщает издание Autocar, старт продаж на рынке намечен на 2018 год. Предварительная цена кроссовера — 379 000 долларов.