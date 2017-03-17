Пять главных весенних опасностей на дороге

Прежде всего следует упомянуть ямы. Каждую весну их появляется в асфальте столько, что невозможно хотя бы несколько раз в день от души грохнуть подвеской в очередном ухабе. Особенно страдают владельцы машин с низкопрофильной резиной на колесах. Один удар и колесо отправляется в утиль, а диск — на выпрямление. Причем, что характерно, ямы эти образуются каждый год в одних и тех же местах. Каждый год их летом закатывают новеньким асфальтом, но уже к следующей весне водители вновь пытаются не разбить подвеску на тех же самых ямах.

Вторая, специфически весенняя неприятность на дороге связана с таянием снега на обочинах. За зиму под слоем снега тут накапливается изрядное количество различного рода мусора, который под весенним солнышком «всплывает» на свет божий и разными путями оказывается на проезжей части. Среди пластика и бумажек попадаются невесть откуда взявшиеся на дороге гвозди, шурупы и прочие колюще-режущие штуковины, так и норовящие впиться в нежную резину автомобильных покрышек. Для автора этих строк всегда было загадкой: как маленькие и тоненькие, так называемые «обойные» гвоздики умудряются прокалывать протектор самых зубастых покрышек?!

Третья весенняя гадость касается, преимущественно, городских водителей. По весне у всевозможных завхозов возникает неодолимая тяга «подновить» окружающую действительность.