Пять главных весенних опасностей на дороге

misanec.ru
Все основные дорожные проблемы для автовладельцев, появляющиеся весной, — «наследие» зимних месяцев. Хоть и не долгий, период межсезонья грозит водителям и их транспорту серьезными неприятностями.
Максим Строкер

Прежде всего следует упомянуть ямы. Каждую весну их появляется в асфальте столько, что невозможно хотя бы несколько раз в день от души грохнуть подвеской в очередном ухабе. Особенно страдают владельцы машин с низкопрофильной резиной на колесах. Один удар и колесо отправляется в утиль, а диск — на выпрямление. Причем, что характерно, ямы эти образуются каждый год в одних и тех же местах. Каждый год их летом закатывают новеньким асфальтом, но уже к следующей весне водители вновь пытаются не разбить подвеску на тех же самых ямах.

Вторая, специфически весенняя неприятность на дороге связана с таянием снега на обочинах. За зиму под слоем снега тут накапливается изрядное количество различного рода мусора, который под весенним солнышком «всплывает» на свет божий и разными путями оказывается на проезжей части. Среди пластика и бумажек попадаются невесть откуда взявшиеся на дороге гвозди, шурупы и прочие колюще-режущие штуковины, так и норовящие впиться в нежную резину автомобильных покрышек. Для автора этих строк всегда было загадкой: как маленькие и тоненькие, так называемые «обойные» гвоздики умудряются прокалывать протектор самых зубастых покрышек?!

Третья весенняя гадость касается, преимущественно, городских водителей. По весне у всевозможных завхозов возникает неодолимая тяга «подновить» окружающую действительность.

MK

С точки зрения автовладельцев это выражается появлении на тротуарах и проезжей части команд гастарбайтеров с кисточками, занятых покраской бордюрных камней, декоративных заборчиков и мусорных баков. При этом лишь самые интеллектуально одаренные из них (или с развитым инстинктом самосохранения) особи догадываются, что не стоит допускать попадания краски на машины, припаркованные в непосредственной поблизости от места проведения малярных работ. Прочие «труженики из Азии» не считают для себя чем-то зазорным окропить брызгами масляной краски бампер стоящей рядом машины.

Еще одна типично весенняя проблема для водителей — выезд «на встречку». Очень часто в это время дорожная разметка оказывается стерта «в ноль» за зиму. Сотрудники полиции прекрасно осведомлены о местах на дорожной сети, где водители из-за этого могут нечаянно пересечь осевую линию дороги и «пасутся» там, в надежде либо на выполнения плана по лишенческим протоколам, либо на взятки.

Ну и главная традиционная беда на дороге — окончательно расплавленные весенним солнышком мозги «гонщиков» и «летчиков», которых сухой асфальт подзуживает отчебучить в потоке что-нибудь стритрейсерское. К сожалению, заканчивается это как обычно — очередным «не справился с управлением» в полицейском протоколе, разбитыми машинами соседей по потоку, ранениями и прочими «радостями» для нормальных водителей.

встречная полоса, парковка, сплошная линия, взятка, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения
17 марта 2017
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