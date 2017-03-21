Audi рассекретила «горячий» седан RS3

Полноприводный автомобиль, как и одноименный хетчбэк, оснащен 2,5-литровым турбомотором мощностью 395 л.с. и максимальным крутящим моментом в 480 Нм. В паре с двигателем трудится семиступенчатая роботизированная коробка передач S-Tronic с двойным сцеплением. До сотни седан способен разогнаться за 4,1 секунды, а его скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч или 280 км/ч в качестве опции.

Новинка оборудована адаптивной подвеской, однако за дополнительную плату можно приобрести версию с более жесткой RS Sport Suspension Plus. «Заряженный» седан обзавелся 19-дюймовыми колесами, отделанными кожей Nappa спортивными креслами, а также информационно-развлекательным комплексом с семидюймовым дисплеем.

Уже летом новинка выйдет на рынок США и Китая, а начало продаж в России намечено на середину сентября. Цены будут объявлены дополнительно.