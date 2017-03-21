Бескомпромиссные внедорожники Второй мировой войны

ГАЗ-61

Легендарная советская легковушка проектировалась инженерами конструкторского бюро В.А. Грачева, в частности, для езды по пересеченной местности. Поэтому она обладала неплохим внедорожным потенциалом — не в последнюю очередь благодаря полному приводу и раздаточной коробке.

Автомобиль выпускали, как с цельнометаллическим кузовом, так и с открытым бортом. Первый использовался высшим руководством Красной Армии, в том числе знаменитыми маршалами Советского союза Рокоссовским, Жуковым и Коневым. Второй же, с противотанковой пушкой на буксире, принимал непосредственное участие в боевых действиях под Москвой.