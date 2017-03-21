Бескомпромиссные внедорожники Второй мировой войны

Разумеется, для быстрого передвижения по дорогам, а гораздо чаще вне их, требовались надежные и неприхотливые в эксплуатации машины, обладающие к тому же завидной проходимостью. Такие внедорожники имелись на вооружении и у нас, и у немцев, и у американцев.
ГАЗ-61
Легендарная советская легковушка проектировалась инженерами конструкторского бюро В.А. Грачева, в частности, для езды по пересеченной местности. Поэтому она обладала неплохим внедорожным потенциалом — не в последнюю очередь благодаря полному приводу и раздаточной коробке.
Автомобиль выпускали, как с цельнометаллическим кузовом, так и с открытым бортом. Первый использовался высшим руководством Красной Армии, в том числе знаменитыми маршалами Советского союза Рокоссовским, Жуковым и Коневым. Второй же, с противотанковой пушкой на буксире, принимал непосредственное участие в боевых действиях под Москвой.
WILLYS MB
Не менее легендарный американский «Виллис» был настолько успешным, что о нем мечтали все без исключения союзники антигитлеровской коалиции. Еще бы, ведь разведывательный автомобиль с усиленным шасси позволял проползать везде, где только можно.
Кроме того, он с легкостью таскал на своем борту зенитные пушки и орудия для стрельб противотанковыми снарядами, которые можно использовать прямо на ходу. Даже советская армия, и та была не прочь заполучить юркий и неубиваемый «бездорожник» — за годы Второй мировой войны в СССР было поставлено более 50 000 этих машин.
ГАЗ-64
Не сложно догадаться, что «шестьдесят четвертый» был построен по образу и подобию американского Willys — полноприводный автомобиль, не имеющий ни крыши, ни дверей, предназначался не только для перевозки штабных командиров, но и использовался в качестве легкого артиллерийского тягача.
Кроме того, мобильность и внедорожные способности машины позволяли ей перебрасывать бойцов мелкими группами в самые труднодоступные места. Что примечательно, советские умельцы под чутким руководством Грачева разработали ГАЗ-64 в кратчайшие сроки — всего за 51 сутки! Основные узлы и агрегаты достались авто от гражданских ГАЗ-ММ, ГАЗ-М1 и ГАЗ-61.
VOLKSWAGEN ТYP 82
Немецкий вездеход по ряду показателей серьезно превосходил машины повышенной проходимости советских и американских войск. Автомобиль, чей прототип был разработан самим Фердинандом Порше, отличался небольшой массой, складным лобовым стеклом, брезентовой крышей и, пожалуй, самое главное — межколесным самоблокирующимся дифференциалом, задними колесными редукторами и специально ориентированной на езду по бездорожью «резиной».
Помимо прочего, в салоне имелись низко расположенные глубокие кресла, что позволяло его обитателям мгновенно прятать головы от пуль. Машина применялась для подвоза топлива и боеприпасов к горячим точкам, эвакуации раненных и перевозки личного состава.