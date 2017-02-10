Audi обновила «горячий» RS3 Sportback

Главные изменения произошли в подкапотном пространстве — хетч получил пятицилиндровый турбомотор рабочим объемом 2,5 л мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента, сообщает Motor1. По сравнению с агрегатом предшественника новый двигатель на 33 силы мощнее и на 26 кг легче. Рестайлинговый RS3 Sportback способен разогнаться до сотни за 4,1 секунды, его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Впрочем, при наличии дополнительного спортпакета «максималка» увеличивается до 280 км/ч. По сравнению со стандратной А3 дорожный просвет «эрэски» сократился на 25 мм. Автомобиль обут в шины размером 235/35 R 19.

Предполагается, что модель выйдет на рынок Европы уже в апреле — ориентировочная цена в Германии будет начинаться от 54 600 евро.