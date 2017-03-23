Toyota обновила минивэн Sienna

Toyota Sienna посвежела как внешне, как и внутренне. Теперь в списке оснащения базовой комплектации фигурируют система безопасности Toyota Safety Sense, новый мультимедийный комплекс Toyota Entune 3.0 и развлекательная система для пассажиров задних сидений. Известно, что под капотом обновленного минивэна по-прежнему будет трудиться 296-сильный V6 рабочим объемом 3,5 литра, агрегатированный с восьмиступенчатым «автоматом».

Что касается экстерьера рестайлинговой Sienna, то основные изменения произошли в передней части машины. В частности, передний бампер и радиаторная решетка выполнены в стиле новой Toyota Camry. Боковые юбки, которыми раньше могла похвастать лишь спортивная модификация SE, теперь являются стандартным оснащением минивэна.

Как сообщает издание Autoblog, продажи Toyota Sienna в последние месяцы не сильно, но снижаются. Автомобиль откровенно состарился, и покупатели начали отдавать предпочтение минивэнам конкурентов — например, Chrysler или Honda.

Напомним также, что в нашей стране модель Sienna не продается.