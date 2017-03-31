Genesis отважно собирается продать в России 1500 автомобилей за год

О таких крайне оптимистичных планах пресс-служба Genesis сообщила агентству «Автостат». Что ж, смелость города берет, но представителям крупного бизнеса все-таки стоило бы держаться в рамках реальности, не заносясь мыслями в заоблачные дали. С одной стороны, действительно — все автомобили для российского рынка выпускаются на местном заводе «Автотор». Это, вроде бы, дает некоторые основания для радужных надежд. Но мы-то прекрасно знаем, что локализация в нашей стране никоим образом не приводит к снижению цены и увеличению спроса. Кстати, цена у «корейского премиума» весьма кусачая: флагман G90 стоит от 4 450 000 рублей, а его младший брат G80 — от 2 550 000 «деревянных».

Теперь немного статистики. За пять месяцев в России было продано 62 экземпляра G90. За 2016 год наши соотечественники приобрели 240 «премиальных» Hyundai Equus и 216 KIA Quoris. С учетом того факта, что рынок расти бурными темпами в 2017-м также не собирается, откуда возьмется ожидаемый объем продаж в 1500 машин — неизвестно. Тем более, если учесть общее скептическое отношение к корейскому «люксу».